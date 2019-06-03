«أبل».. تطوير جوالات «آيفون» قابلة للطي من الزجاج

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تطور “أبل” أجهزة قابلة للطي، وهو ما كشفت عنه براءة الاختراع التي حصلت عليها بهذا الخصوص، ولكنها تنوي أن تتميز عما يطوره منافسوها “سامسونج” و”هواوي” بشكل كبير.

ولم تكشف الوثائق عن تصميمات محتملة لأجهزة “آيفون” و”آيباد” مرنة فحسب، بل تتناول أيضًا معلومات تفصيلية حول كيفية تصنيع أغطية مرنة لضمان كفاءة عملها بدرجة كافية لحماية الشاشة أسفل الزجاج المرن.

وتقترح “أبل” أن الأجهزة القابلة للطي يمكن أن تحتوي على مفصلتين إلى ثلاث مفصلات في الشاشة التي يمكن طيها في شكل “S” أو شكل “G”، كما هو موضح في الرسومات.

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كما توضح أن العديد من أجزاء الشاشات قد تكون قيد الاستخدام في أوقات مختلفة، وأن الجهاز قد لا يتم طيه لزيادة حجم الشاشة المتاح.

وتبحث براءة الاختراع في العديد من التقنيات لإنشاء ألواح تغطية مرنة..، تشمل العديد من المواد الخزفية التي يمكن استخدامها للشاشات القابلة للطي، بما في ذلك الزجاج المقوى كيميائيًا أو الياقوت أو الزركونيا.

ويعتبر تركيز “أبل” على الزجاج والسيراميك لتصنيع ألواح الغطاء بدلاً من المواد الأخرى مثيراً للاهتمام، حيث لا تحتوي جوالات مثل “جالاكسي فولد” و”ميت إكس” على شاشات زجاجية.

