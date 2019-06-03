وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع بالرياض وحائل

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف- مبيعات مناولة المواد (حائل). . محلل أول- إدارة الأداء (الرياض). Advertisements . مهندس ثالث- تميز العمليات (الرياض). . مسؤول السلامة والصحة والبيئة (الرياض). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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