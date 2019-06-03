“عيد الدرب سعادة وبهجة” شعار احتفالات الدرب بعيد الفطر

أكملت اللجان المنظمة لاحتفالات أهالي محافظة الدرب والمراكز التابعة لها بمناسبة عيد الفطر المبارك، استعداداتها لإقامة احتفالات العيد، الذي سيقام في حديقة المملكة، ودعا محافظ الدرب، رئيس اللجنة العليا، صالح القحطاني، الجميع للمشاركة وحضور الفعاليات، والتي ستبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة ثاني أيام العيد.

وأوضح القحطاني، أنه بناء على توجيهات أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه محمد بن عبدالعزيز بن محمد، فقد قامت الجهات المشاركة بالتنسيق والإعداد، لاحتفال عيد الفطر المبارك، حيث توجد العديد من الفعاليات والفقرات المختلفة، وأشار القحطاني، إلى أن فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الفطر المبارك تأتي تحت شعار "عيد الدرب سعادة وبهجة"، ويضم الاحتفال مجموعة من الفقرات المتنوعة.

بدوره أضاف رئيس البلدية، المهندس محمد خرمي، أن البلدية قامت بتجميل الميادين والطرقات وكذلك تجهيز مصليات العيد في المحافظة والمراكز التابعة لها، والمشاركة في تجهيز ودعم مقر احتفالات عيد الفطر.