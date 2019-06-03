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بارق تستعد لاستقبال عيد الفطر

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أنهت بلدية محافظة بارق كافة أستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز الساحات العامة والحدائق والمنتزهات وصيانة أعمدة الإنارة للشوارع العامة والأحياء في المحافظة والمراكز التابعة لها، وقال رئيس البلدية أحمد البارقي أن إدارة الخدمات قامت بصيانة أكثر من 500 عمود على امتداد طريق الملك عبدالله الرئيسي وسط المحافظة والطرق الرئيسية للمراكز التابعة.

كما كثفت البلدية، أعمال النظافة للأحياء والقرى وتمت إزالة أكثر من 120 طن من النفايات وتركيب لوحات المعايدة، وكثف قسم صحة البيئة الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة و المغاسل للتأكد من صحة الأدوات المستخدمة و التنبيه على عدم رفع الأسعار مع قرب عيد الفطر، وكثفت أعمال الرقابة على محال بيع الحلوى للتأكد من تاريخ الصلاحية، والاطلاع على المواد المستخدمة لها و آلية تصنيعها.


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