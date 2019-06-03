بارق تستعد لاستقبال عيد الفطر

كما كثفت البلدية، أعمال النظافة للأحياء والقرى وتمت إزالة أكثر من 120 طن من النفايات وتركيب لوحات المعايدة، وكثف قسم صحة البيئة الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة و المغاسل للتأكد من صحة الأدوات المستخدمة و التنبيه على عدم رفع الأسعار مع قرب عيد الفطر، وكثفت أعمال الرقابة على محال بيع الحلوى للتأكد من تاريخ الصلاحية، والاطلاع على المواد المستخدمة لها و آلية تصنيعها.
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