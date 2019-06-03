الان تتابع أمانة عسير تطفئ 50% من الإنارة لتخفيف الأحمال على الكهرباء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات :
في إطار سعي أمانة منطقة عسير للمساهمة في تخفيف الاحمال الكهربائية من أجل إعادة التيار الكهربائي لمدن ومحافظات المنطقة الى وضعه الطبيعي.
فقد وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمانة منطقة عسير وكافة البلديات التابعة لها بمساندة الشركة السعودية للكهرباء من خلال المساهمة في تخفيف الاحمال الكهربائية الى حين إعادة التيار الكهربائي لمدن ومحافظات المنطقة الى وضعه الطبيعي.
وأكد الحميدي بأن الأمانة وبلدياتها التابعة لها قد قامت بتخفيف الاحمال الكهربائية بنسبة وصلت الى 50 % وذلك عبر إطفاء الانارة العمومية في بعض الشوارع والطرقات الغير ضرورية في كافة مدن ومحافظات منطقة عسير مع الإبقاء على الحدائق والمرافق العامة الى حين عودة التيار الكهربائي بشكل كامل.
منبها الى ان الأمانة على أهبة الاستعداد لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركة السعودية للكهرباء والمشاركة معها.
ونوه الحميدي الى ان هذا التعاون جاء بناء على توجيهات سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، والتي نصت على المسارعة في مساندة الشركة السعودية للكهرباء لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لضمان سلامة وراحة أهالي المنطقة لحين اعادة الوضع الى صورته الطبيعية
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