، وزير الثقافة يطلق اسم الفنان طلال مداح على مسرح المفتاحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكريماً لمسيرته الفنية في تاريخ الأغنية السعودية

أطلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح قرية المفتاحة بمركز الملك فهد الثقافي في أبها تكريماً لمسيرته الفنية الغنية الفارقة في تاريخ الأغنية السعودية.

وكانت وزارة الثقافة قد تسلمت مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة) في أبها وتشغيلها وصيانتهافي الثالث من مايو المنصرم.

وتعمل الوزارة على تطوير «قرية المفتاحة»، التي تعد قيمة ثقافية وطنية مهمة، وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.

ورغم عمر قرية المفتاحة العتيق، إلا أن فكرة استثمارها سياحياً بدأت من مطلع التسعينيات الميلادية، ما أحالها إلى أحد أهم المعالم السياحية والثقافية حينها في المملكة، وتحول مركز الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثري ومحلات الحِرف، إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يعد من أكبر المسارح في المملكة حيث يحتوي على 3500 مقعد وله وجهة ابداعية وثقافية بارزة في المملكة.