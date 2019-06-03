محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة. وقالت "‏‫إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية". "السجون": مشروع السوار الإلكتروني في طور التجربة.. والبداية بعد اكتمال الإجراءات النظامية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-03 أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة. وقالت "‏‫إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية". Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 04:46 AM أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة. وقالت "‏‫إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية". ، "السجون": مشروع السوار الإلكتروني في طور التجربة.. والبداية بعد اكتمال الإجراءات النظامية ،

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