محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي. وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة . ‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي خالد الشاماني الخليج 365 2019-06-03 أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي. وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة . ‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 04:37 AM أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي. وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة . ‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) ، من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي ،

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