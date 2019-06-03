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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.
وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائيخالد الشاماني الخليج 365 2019-06-03
أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.
وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:37 AM
أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.
وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
، من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي ،
المصدر : الخليج 365
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