“الجهني”: رمضان 30 يومًا.. ورؤية الهلال شبه مستحيلة غدًا.. وعيد الفطر الأربعاء

قال خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني لـ”سبق”: إن القمر يدور حول الأرض مرة واحدة كل 29.5 يوم تقريبًا كمتوسط، وأثناء دورانه نراه بأطوار مختلفة: بداية بالمحاق، مرورًا بالهلال المتزايد، ثم التربيع الأول والأحدب المتزايد، ثم البدر والأحدب المتناقص، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص، وعودة مرة أخرى إلى المحاق. وكل يوم تشرق فيه الشمس من جهة الشرق صباحًا، وتغرب في جهة الغرب بعد نحو 12 ساعة تقريبًا.

وأضاف: كما أن الشمس تشرق وتغرب فالقمر أيضًا يشرق ويغرب، لكنه لا يشرق دائمًا ليلاً ويغرب نهارًا كما يعتقد الكثيرون؛ فالقمر يشرق كل يوم في موعد يعتمد على طوره؛ فعندما يكون القمر محاقًا يشرق مع الشمس، ويغيب معها تقريبًا، وعندما يكون تربيعًا فإنه يشرق عند منتصف النهار ويغيب عند منتصف الليل تقريبًا، أما عندما يكون بدرًا فإنه يشرق مع غروب الشمس ويغرب مع شروق الشمس، وعندما يكون هلالاً جديدًا فإنه يشرق بعد شروق الشمس بقليل، ويغرب بعد غروب الشمس بقليل. ولرؤية هلال الشهر الجديد في السماء فإننا نقوم بتحري الهلال في اليوم التاسع والعشرين. ولا بد من توافر شرطين أساسيين، تستحيل رؤية الهلال بغياب أحدهما: أولاً: أن يكون القمر قد وصل مرحلة المحاق (الاقتران) قبل غروب الشمس. ثانيًا: أن يغرب القمر بعد غروب الشمس؛ لأن تحري الهلال يبدأ فور بداية اليوم الهجري الجديد عند غروب الشمس. فإذا كان القمر سيغيب أصلاً قبل غروب الشمس أو معها فهذا يعني أنه لا يوجد هلال في السماء نبحث عنه بعد الغروب. مشيرًا إلى أنه إذا لم يتوافر أحد الشرطين السابقين فإن إمكانية رؤية الهلال “مستحيلة”.

وأبان “الجهني”: نحن المسلمين نهتم بالرؤية الشرعية للهلال في تحديد الصيام والفطر؛ فقد جاء في الحديث الشريف للرسول -صلى الله عليه وسلم-: “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا”. ونحن المسلمين نطبق هذا الحديث تطبيقًا سليمًا مع الاستعانة بوسائل العلم والتكنولوجيا التي يمكنها تحديد مواقيت ولادة الأهلّة بالدقة المتناهية، ويمكنها أن تحدد التوقيت في أجزاء من الثانية. ولفت “الجهني” إلى أن الحسابات الفلكية تشير إلى ولادة هلال شوال عام 1440 / 2019 في تمام الساعة الـ1:02 ظهر يوم الاثنين 29 رمضان الثالث من شهر يونيو، وسيكون غروبه بعد الشمس مباشرة في معظم مناطق العالم. وبيّن “الجهني”: فلكيًّا ورقميًّا رمضان ناقصٌ بـ29 يومًا، والثلاثاء هو غرة شوال في الدول التي لا تشترط رؤية الهلال، وتعتمد على الأرقام الفلكية فقط، بينما في الدول التي تضع رؤية الهلال شرطًا لإعلان غرة شوال فسيكون فيها رمضان كاملاً بثلاثين يومًا؛ إذ يغيب الهلال مساء الاثنين 29 رمضان بعد غروب الشمس مباشرة في جميع أنحاء السعودية بفترة تتراوح بين 3 إلى 6 دقائق؛ لذلك رؤيته غير ممكنة، لا بالعين المجردة، ولا بالتلسكوبات، ولن يشاهَد من أي منطقة في العالم العربي.

وأشار “الجهني”: سيكون رمضان 30 يومًا هذا العام – والله أعلم – وذلك بسبب غروب الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين مباشرة؛ وتعتبر رؤيته شبه مستحيلة بسبب اختفائه في أشعة الشمس، ويكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو غرة شهر شوال للعام 1440 هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر السعيد. وقال: إن إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين 3 يونيو 2019 موضحة في الأشكال الآتية باستخدام برنامج المواقيت الدقيقة عبر مركز الفلك لرصد الأهلَّة:

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-رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.

-رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

-رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري. ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام، والرصد من قِبل راصد متمرس.

-رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس؛ وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/ أو بسبب قربه من الأفق.