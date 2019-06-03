علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين.
وقال الجبير، إن قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً أن الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً. وأضاف أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجبير” يعلق على تحفظ الخارجية القطرية على بياني قمتي مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.