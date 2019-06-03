«الشؤون الإسلامية» تُجهِّز 4547 جامعًا و2885 مصلى لاستقبال المصلين يوم العيد

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين، اكتمال كل التجهيزات للجوامع والمصليات التي تم اعتمادها لإقامة صلاة عيد الفطر للعام الجاري 1440هـ، بالتنسيق مع إمارات المناطق والمحافظات في أنحاء المملكة، والبالغ عددها 4547 جامعًا و2885 مصلى.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى أنه تم توفير كل المستلزمات والخدمات الكفيلة بأداء الصلاة فيها بأجواء إيمانية، في إطار رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله.

وثمّن الوزير آل الشيخ الدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به الوزارة بكافة قطاعاتها وفروعها من لدن القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين، اللذين يوليان قطاع المساجد مزيد عناية ورعاية.

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واستعرض الوزير آل الشيخ أعداد الجوامع والمصليات التي سيقام بها صلاة العيد في مناطق المملكة الثلاثة عشرة التي تم اعتمادها؛ حيث تبلغ في منطقة الرياض (1175) جامعًا، و(419)مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة (1163) جامعًا، و(369) مصلى، وفي منطقة المدينة المنورة (354) جامعًا ، و(151) مصلى، وفي المنطقة الشرقية (591) جامعًا ، و(53) مصلى ، وفي منطقة القصيم (248) جامعًا ، و(313) مصلى .

أما في منطقة عسير فقد بلغ عدد الجوامع (354) جامعًا، و(151) مصلى، وفي منطقة حائل (206) جوامع، و(272) مصلى، وفي منطقة الجوف (87) جامعًا، و(25) مصلى، وفي منطقة الحدود الشمالية(72) جامعًا، و(7) مصليات، وفي منطقة تبوك (173) جامعًا، و(48) مصلى، وفي منطقة الباحة (24) جامعًا ، و(168) مصلى، وفي منطقة نجران (56) جامعًا، و(6) مصليات، وفي منطقة جازان (228) جامعًا، و(278) مصلى.

وسأل الله تعالى ‏أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.