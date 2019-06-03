أمانات المناطق تختتم فعالياتها الرمضانية بحضور جماهيري كثيف

اختتمت أمانات المناطق والبلديات التابعة لها الفعاليات المتنوعة المخصصة لشهر رمضان المبارك لموسم هذا العام 1440هـ، والتي انطلقت بالتزامن مع دخول الشهر الفضيل.

وشهد مبنى أمانة العاصمة المقدسة بالخالدية، احتفالًا بهيجًا لختام الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في موقع واحد، وأقيمت المباراة النهائية لبطولة دوري المخضرمين 1440هـ، التي شهدت مشاركة نجوم من الدوري السعودي ولاعبي المنتخب سابقًا، توُّج بعدها فريق وزارة الحج والعمرة. ونظّمت الأمانة أيضًا معرض الزخارف الإسلامية، وسوق الجمعة الخيري، وفعاليتيْ «رمضان وخفايا القمر» و«فوانيس مكية».

وفي الرياض، نظّمت أمانة المنطقة دوري الساحات البلدية بمشاركة 3600 لاعب في 300 فريق؛ حيث أقيمت منافسات البطولة في 24 ساحة بلدية، كما نظّمت الأمانة دورة الألعاب الرمضانية بمركز المروة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور ومشاركة 730 شخصًا.

وأقامت أمانة منطقة القصيم معرض توعوي للرقابة البلدية في بريدة لمدة 5 أيام، ومسابقة بمحافظة عنيزة على «سناب شات»، وبطولة في البكيرية وأخرى في قبة، ودوري في القوارة، كما نظّمت الأمانة إفطارًا جماعيًا لأصدقاء البيئة في ٨ مواقع بالمنطقة، وغيرها من الفعاليات التي بلغت 40 فعالية.

وفي جدة، أقيمت بطولة كأس «معالي الأمين» في نسختها السابعة عشرة لموظفي الأمانة وبلديات المحافظات، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على ملاعب محافظة خليص، بهدف التقارب والتعارف بين موظفي الأمانة والبلديات والاهتمام بشباب المحافظات من خلال التنظيم والإبداع في التطوع للأنشطة الرياضية عبر أنسنة المدن وتهيئتها للفعاليات؛ حيث فاز بالبطولة فريق المحافظة المنظم للبطولة.

في الإطار ذاته، أطلقت أمانة جدة مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، استهدفت توزيع نحو 40 ألف وجبة غذائية في عدد من الميادين والمحاور والطرق الرئيسة، كما أقامت معرض جائزة الأمانة للخط العربي والفن التشكيلي والتي نظمتها «تسامي للإبداع»، وأطلقت مبادرة «بزرعتي تنمو مدينتي»، بمشاركة عشرات المتطوعين من فريق أصدقاء جدة.

ونظّمت أمانة منطقة عسير فعالية «مسامرة الأدباء والمثقفين»، وذلك بنادي أبها الأدبي بالساحة الشعبية، وجرى تدشين بعض الكتب والإصدارات الجديدة، كما شارك الحضور في تدشين النوادي الصيفية، وحديقتي مسؤوليتي، إضافة إلى المشاركة مع التنمية الاجتماعية في احتفال وهدايا لدار الإيواء.

وشهدت منطقة الباحة 7 أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، من بينها فعالية «فوانيس باحتنا»، كما أقيمت 6 فعاليات لأمانة منطقة حائل . وفي تبوك، نُظمت 11 فعالية، منها الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم على كأس أمانة المنطقة، والتي ضمت 12 فريقًا من فرق الأحياء والجهات الحكومية بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية الغربية.

وأقامت أمانة منطقة الجوف فعاليات اجتماعية وحركية وذهنية وثقافية في الخيمة الرمضانية، ضمن ملتقى «أهلًا رمضان» بمنتزه الأمانة؛ حيث شهدت الفعاليات حضور العوائل والأطفال للاستمتاع بالملتقى، وجرى تقديم جوائز للأطفال وسحوبات على أجهزة ذكية.

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وعُقدت فعالية اجتماعية لأمانة منطقة نجران بعنوان «زراعة الأشجار.. نجران الخضراء»، حيث انطلقت بتاريخ 16 رمضان، وتستمر لحين تغطية جميع أحياء المنطقة، وذلك بتزويد المواطنين بالأشجار وزراعتها أمام مساكنهم.

ونظمت أمانة منطقة الحدود الشمالية فعاليتان، منها ولأول مرة فعالية «الفانوس الرمضاني» بمدينة عرعر، وأقيم مهرجان «ليالي رمضان الثاني» لأمانة حفر الباطن وبلدياتها، واشتملت على تراثيات ومعرض للأسر المنتجة، ومسرح ومسابقات وجوائز للأطفال، بالإضافة إلى بطولة «كأس حفر الباطن» الثانية لكرة القدم، وأخرى لكرة الطائرة باسم «شهداء الواجب» في بلدية الذيبية، وكذلك نشاط رياضي على ملاعب دومة الجندل، وأنشطة رياضية مختلفة في بلديات صوير، العيساوية، القريات، الناصفة، أبوعجرم، وجوف بني هاجر.

ونظمت أمانة المنطقة الشرقية بطولة الخليج الرمضانية، وفاز بها فريق «التعاون» بعد تفوقه على فريق شركة اليمامة بنتيجة 3-1، إضافة إلى معرض الليلة الرمضانية «عطاؤنا غير في شهر الخير»، وضم أكثر من 40 أسرة منتجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية؛ حيث تعرض فيه منتجات الأسر المنتجة والمتنوعة، سواء الخاصة بالمأكولات الشعبية والحديثة والعطور والحرف اليدوية وصناعة الصابون الطبيعي ونقش الحناء والرسم على الوجه للأطفال وغيرها، كما أطلقت الأمانة مبادرة «إفطار صائم» للعمالة ومرتادي الطرق والمسافرين.

وأقامت أمانة منطقة جازان البطولة الرمضانية الثانية بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز قدراتهم الرياضية وبث روح التنافس الرياضي بينهم من خلال مشاركة فرق الأحياء الرياضية.

وفي الخبر، أقيمت بطولة «أبناء الخبر» الرمضانية للسنة الثامنة على التوالي، بمشاركة العديد من الفرق واللاعبين على مستوى المنطقة، كما أًطلقت مبادرة «خليك ايجابي»، وتهدف إلى نشر السلوكيات الإيجابية بين أبناء المجتمع ونبذ السلبية ونشر الإيجابية والتفاؤل ورؤية الجانب الحسن من كل شيء. وافتتحت بلدية الجبيل ملعبها بحديقة السلام

وفي القطيف، أقيمت فعاليات «ليالي رمضان» بمشروع «وسط العوامية» في مهرجان ضمّ عددًا من الأركان الثقافية والصحية والفلكلور الشعبي من التراث المحلي والمسابقات. ونظمت أمانة الأحساء فعاليات، في كل من بلديات بقيق ورأس تنورة والنعيرية والرفيعة بطولات رياضية متنوعة شملت كرة القدم والطائرة والسداسيات.

وأقامت أمانة محافظة الطائف 32 فعالية، منها «سفرة الإفطار السنوية» عن شهداء الواجب؛ بمشاركة أسرهم وذوي الاحتياجات الخاصة والفرق التطوعية بمنتزه الردف، وخصصت مواقع مختلفة بسوق البلد لإقامة فعاليات تاريخية مختلفة على مدى أسبوعين شملت المأكولات والمخبوزات وأنشطة تراثية قديمة في المنطقة التاريخية بوسط المحافظة، والتي زُيّنت بالفوانيس والإضاءات التجميلية والزخارف الرمضانية.

وشارك منسوبو أمانة الطائف عمال النظافة الإفطار الرمضاني في مواقع مختلفة؛ بهدف بث روح البهجة والإخاء، كما نفّذت الأمانة دوري لكرة القدم بشكل تنافسي بين فرق الأحياء على ملاعب منتزه الردف.