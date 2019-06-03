«الحربي» يكشف صعوبة رؤية الهلال اليوم وأسبابها

قال الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، إن ظروف الطقس قد تؤثر على مشاهدة رؤية الهلال، مرجحًا إتمام شهر رمضان المبارك ثلاثون يومًا وأن يكون عيد الفطر يوم الأربعاء .

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المحكمة العليا، اليوم الإثنين، موعدًا لترائي هلال شهر شوال.

وأشار الحربي، لـ«عاجل»، إلى أن اليوم سيكون تحديًا كبيرًا للمترائين؛ بسبب صعوبات فلكية ستؤثر في الرؤية فضلًا عن الظروف الجوية، مُرجعًا ذلك لهلال رمضان فجر أمس الأحد، الذي ظهر قبل شروق الشمس بـ 40 دقيقة، وكانت نسبة اضاءته 2%، ورغم ذلك لم تتم مشاهدته في المملكة، وشوهد بصعوبة بالغة في الإمارات وعمان.

ورجح الحربي إتمام شهر رمضان 30 يوما بناء على الظروف الفلكية، مؤكدًا أن الرؤية الشرعية تبقى هي الفيصل في تحديد إتمام الشهر من عدمه.

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وأوضح الحربي، اختلاف الفلكيين في تحديد هلال شوال لهذا العام وصعوبة ذلك، يعود للظروف الفلكية حيث سيولد هلال شوال اليوم الساعة 1:02 ظهرا ويبدأ الاقتران، ولا يولد الهلال بشكل مباشر «متقوسًا»؛ حيث يحتاج لبعض الوقت حتى يصبح بشكل هلال، وعليه تعتبر 6 ساعات حتى موعد المغرب فترة قصيرة، بالإضافة لغروب الهلال والذي سيغرب بعد غروب الشمس بنحو 4 دقائق، وأقصى وقت سيكون 7 دقائق في جازان، وفي وسط المملكة يصل الوقت إلى « 3-4» دقائق ومن شأن تلك الفترة القصيرة التأثير على المشاهدة .

وعن ظروف الطقس قال الحربي: ستشهد معظم أجزاء المملكة انتشارًا واسعًا للغطاء السحابي بحسب آخر تحديث لنموذج الطقس الأوروبي لفترة المغرب والتي قد تتأخر قليلًا أو تتقدم عن الموعد .

وأضاف، أن السحب الركامية ستستمر كما في الأيام الماضية من جنوب المملكة في مرتفعات عسير حتى مكة المكرمة، وقد تصل للساحل الغربي أي أن حركة السحب من الشرق إلى الغرب .

وأوضح الحربي أن مناطق المدينة المنورة وتبوك وأجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية ستؤثر عليها سحب متوسطة إلى عالية، بينما ستكون الأجواء صحوة وصافية مع احتمالية ضئيلة لوجود السحب العالية في شمال الرياض ويدخل في ذلك النطاق منطقة سدير، وكذلك شمال المنطقة الشرقية، بخلاف مناطق جنوب الرياض التي قد تتأثر بالغطاء السحابي.