بالصور.. رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة

زار رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، الإثنين، المسجد النبوي بالمدينة المنورة؛ حيث أدَّى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيّه رضوان الله عليهما .

وكان في استقبال الرئيس الضيف عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.