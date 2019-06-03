«الكهرباء» تقر بخطئها وتتجاوز جسامة الأضرار بحسم 25% للمتأثرين من أهل الجنوب

أقرت الشركة السعودية للكهرباء بخطئها في جق أهل الجنوب، وقررت تعويضهم عن انقطاع للخدمة استمر في بعض المناطق لأكثر من 12 ساعة بحسم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص فاتورة شهر يونيو الجاري، دون أن تتطرق لجسامة الأضرار التي لحقت بهم.

وقالت الشركة في بيان جديد لها، إنها قررت «التزامًا بمسؤوليتها تجاه مشتركيها قررت تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، بحسم 25% من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو الجاري»، لكنها لم توضح لا آلية تطبيق هذا القرار، ولا المعيار الذي اعتمدته لتحديد هذه النسبة تحديدًا.

وجدّدت الشركة اعتذارها لمشتركيها في المناطق التي تأثرت بانقطاع الخدمة بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة خلال شهر رمضان الكريم، دون أن تفصح عن الإجراءات التي اتّخذتها لمحاسبة المقصرين، وتحديد أسباب تأخر إصلاح الأعطال، على الرغم من وعد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بذلك .

وكان مواطنون من المناطق المتأثرة بالانقطاع قد عبروا عن غضبهم بعدما عرضت الشركة لخسائر هائلة، بعدما فسدت الأطعمة في منازلهم واضطروا لقضاء نحو نصف يوم في ظلام دامس، بينما عبر بعضهم عن نيته مقاضاة الشركة لتعويضهم عن هذه الأضرار، التي أصابت أيضًا المرضى الذي يعتمد علاجهم على توافر التيار الكهربائي.

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وفي وقت سابق، قدَّم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اعتذاره لأهالي المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء خلال الساعات الماضية بجنوب المملكة، متعهدًا بمحاسبة المقصّرِين.

وقال الفالح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «أعتذر شخصيًا لكل قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدَّت إلى هذا الانقطاع».

وتابع وزير الطاقة قائلًا: «أعمل مع الإخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك».