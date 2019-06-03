«الدفاع المدني» تؤكد نجاح خطط درء المخاطر ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن نجاح خطة الطوارئ العامة لشهر رمضان بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ونجاح الخطة التفصيلية المعدة لدرء حالات الخطر ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام، وذلك وفق ما هو معد لها مسبقًا.

وفي تعليق له، أشاد مدير عامّ الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بنجاح تنفيذ الخطة التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والإسهام في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين، وعدم تسجيل أية حوادث مؤثرة في هذه الليلة المباركة، وتأمين مراحل الذروة وفق ما كان مخطط له.

ورفع العمرو، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على نجاح خطة أعمال الدفاع المدني لرمضان هذا العام، وتعزيز الإجراءات الوقائية ضد كل المخاطر المرتبطة باجتماع هذا العدد الكبير من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، والتدخل السريع والفاعل في التعامل مع كل البلاغات عن الحوادث.

ووجّه العمرو الشكر أيضًا لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، لما أولياه من دعم واهتمام بتوفير كل مقومات نجاح خطة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة منذ بداية الشهر الكريم.

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وأكد العمرو، أن الإمكانات الضخمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف كان لها أطيب الأثر بعد توفيق الله، في ما تحقق من نجاح في تنفيذ خطة أعمال الدفاع المدني بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة، حيث لم يتم تسجيل أية حوادث مؤثرة، قد تعكر صفو الشهر الكريم أو تمثل خطرًا على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار.

وثمّن العمرو، للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العمل بروح الفريق الواحد، ما أسهم في تحقيق هذا النجاح، مشيدًا بدور وسائل الإعلام في دعم جهود الدفاع المدني في إيصال رسائل التوعية والتثقيف الوقائي للمعتمرين والزوار .

وختم العمرو، تعليقه بتوجيه التحية لكل رجال الدفاع المدني المشاركين في تنفيذ الخطة على ما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم الجليلة في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الجهود حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر، وعودة المعتمرين والزوار سالمين بمشيئة الله تعالى إلى بلدانهم وأوطانهم.