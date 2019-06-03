سجون القصيم تطلق سراح 49 مستفيدًا من العفو الملكي

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 40 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وخلال الفترة من 14/9/1440هـ وحتى 20/9/1440هـ، أطقت سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس، سراح 40 مستفيدًا من العفو الملكي؛ بمناسبة شهر رمضان. وجاء الإفراج إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة، المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، مؤكدًا أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، وتحظى باهتمام ومتابعة من أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.

وتمنى البرادي، أن تكون هذه اللفتة الإنسانية بلم شمل الأسر، فاتحة خير لمن أفرج عنه، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.