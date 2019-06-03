‪ رئيس الهلال الأحمر: «قمم مكة» أكدت دور المملكة القيادي في خدمة القضايا العربية والإسلامية‬‬‬‬

أكد رئيس الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة، يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الاستقرار والأمن، ومواجهة التحديات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.

ورفع الدكتور القاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

ونوه الدكتور القاسم، بالاهتمام الكبير والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في تبني المبادرات الرامية لتعزيز السلام وحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة كافة التدخلات الخارجية، وهو ما يعزز المواقف الثابتة للمملكة ورسالتها الإسلامية الحكيمة.

وأشار إلى أن التوصيات التي خرجت بها القمم الثلاث أكدت على الدعم الكامل للمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون أمام التدخل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور القاسم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وقيادتها الأمن والأمان والاستقرار، وأن تبقى هذه البلاد منارة للخير والسلام.