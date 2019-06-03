أمطار متفرقة على المدينة المنورة والباحة اليوم

شهدت منطقتا المدينة المنورة والباحة، اليوم الإثنين، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، ارتوت على إثرها الأرض.

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

كما هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظتي بلجرشي والعقيق والمراكز التابعة لهما، ومنتزهات رغدان، والحسام، وشهبه، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، اليوم الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

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كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.