الرياض تنظِّم مسابقة «الألعاب الإلكترونية» بخيمة «الأمانة»

تنظم أمانة منطقة الرياض، مسابقات الألعاب الإلكترونية في خيمة «الأمانة» بحي الملز، وذلك في إطار برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك 1440هـ، وستمتد المنافسات بين المشاركين لمدة 3 أيام.

وجهزت الأمانة، الخيمة بجميع الأجهزة والشاشات وأماكن الجلوس استعدادًا لاستقبال المتسابقين الذين سيتنافسون على عدد من الألعاب الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل الألعاب القتالية وسباقات السيارات وكرة القدم؛ حيث ستنطلق المنافسة من الساعة الرابعة عصرًا وحتى 11 مساءً.

ورصدت أمانة منطقة الرياض، جوائز للمتسابقين الفائزين في الألعاب، مستهدفة تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الشباب، وتحفيزهم على اكتساب المهارات وتطويرها في المجالات التقنية، إضافة إلى مساهمة تلك الألعاب في تنمية القدرات الفكرية والذكاء وسرعة الاستجابة لدى الشباب المشاركين.

وتأتي فعالية مسابقة الألعاب الإلكترونية، ضمن 220 فعالية تنظمها أمانة منطقة الرياض في 30 موقعًا، احتفاءً بموسم العيد، والتي تسعى من خلال تنوعها إلى توفير خيارات ترفيهية متعددة لسكّان المدينة وزوارها.