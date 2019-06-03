إنذار صالونات الحلاقة بتبوك بغرامات تصل 5000 ريال حال عدم إعلان الأسعار

حذَرت أمانة تبوك، مساء الأحد، أصحاب صالونات الحلاقة من توقيع غرامة مالية مشددة في حال عدم الإعلان عن أسعار الحلاقة والتزيين.
وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، ناشدت الأمانة أصحاب صالونات الحلاقة والتزيين بوضح لائحة الأسعار في مكان بارز، قائلة: أعزاءنا ملّاك صوالين (صالونات) الحلاقة والتزيين النسائي.. عدم التزامكم بوضع لائحة لأسعار الخدمات المقدمة في مكان بارز للعميل، يعرّض المنشأة لغرامة تصل إلى 5000 ريال.
وقد كثّفت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة، للتأكّد من التزامها والعاملين فيها بالاشتراطات البلدية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة الدكتور ممدوح العطوي، أنه جرى القيام بـ280 زيارة تفتيشية من قبل مراقبي الأمانة خلال الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لاشتراطات صحة البيئة الخاصة بالصالونات، تمثّلت في استخدام مكائن تنعيم، وأمواس متعددة الاستخدام، وعدم وجود تسعيرة للخدمات المقدمة في مكان بارز للعميل، وعدم استقبال العملاء، ورفض تقديم الخدمة، إضافة إلى عدم وجود تراخيص بلدية، وتدني مستوى النظافة.
وأضاف أنه جرى إنذار 192 منشأة مخالفة، وإغلاق 37 منشأة أخرى لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق، كما جرى فرض غرامات مالية بحق جميع المخالفين قاربت 115 ألف ريال، بينما أوضح العطوي، أنه جرى إيقاف 55 عاملًا لا يحملون شهادات صحية، ومصادرة أعداد من الأدوات المستخدمة في الحلاقة، إضافة إلى ضبط 35 منشأة تقوم بتقديم خدمات المساج دون ترخيص، و37 منشأة أخرى ليس لديها تراخيص بلدية سارية المفعول.
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