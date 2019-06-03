نائب أمير جازان يبحث مع وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء وتلافيها مستقبلا

التقى نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، واستهل نائب أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة، أكد فيها أن عقد اللقاء جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لبحث متابعة ومناقشة أسباب انقطاع خدمة الكهرباء، والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة، والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود لتلافي انقطاعات التيار الكهربائية مستقبلا، ووجه سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل، بما يلبي احتياجات الأهالي من الكهرباء والتي تخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة.

وأكد الفالح من جانبه دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، ونائبه على دعمهما ومتابعتهما.

كما تم خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان والتوسع بالمشروعات والخدمات وسبل تطويرها والخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء المنطقة والمقيمين بها, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات.