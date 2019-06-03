السعودية اليوم / رئيس جمهورية جامبيا يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 28 رمضان 1440هـ الموافق 2 يونيو 2019م واس

زار فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا اليوم المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي عدد من المسئولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

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01:55ت م

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