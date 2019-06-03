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خالد المريخي يعلن اعتزاله الشعر الغنائي من أمام البيت الحرام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الشاعر الغنائي خالد المريخي اعتزاله الشعر الغنائي، صباح اليوم الاثنين، من أمام البيت الحرام.
وقال خالد المريخي: اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي، اللهم إني أسألك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة.. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ.
خالد المريخي من مواليد 15 يونيو 1973 وهو من الشعراء الذين كوّنوا لهم قاعدة جماهيرية، وكانت بداية شهرته القوية بعد تعاونه مع عبدالمجيد عبد الله في أغنية ما بين بعينك وبعدها فتحت له باب التعاونات مع مطربين ونجاحات كونت له قاعدة جماهيرية.
واشتهر اسم خالد المريخي في منتصف التسعينات على الساحة الشعرية وكان مفاجأة لشعراء جيله.
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