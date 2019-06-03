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2019-06-03 السجون عن تطبيق السوار الإلكتروني: مازال في طور التجربة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements علّقت المديرية العامة للسجون على ما تداوله البعض بشأن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة. وأكّدت السجون أن السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية.









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