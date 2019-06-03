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فيديو.. الأمطار تمتزج بدموع المصلين في دعاء ختم القرآن بالمسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
اختلطت أمطار المدينة المنورة والمسجد النبوي مع دموع المصلين وسط دعاء ختم القرآن الكريم أمس الأحد بالمسجد النبوي.
وفي المسجد النبوي، كان الكل يناجي ربه، وقد دمعت العيون، وخشعت القلوب، لتأتي الرحمات بزخات من المطر، أثلجت قلوب الداعين، وأفرحت وجدانهم.
واكتظت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته الليلة بأكثر من نصف مليون مُصلٍّ من المواطنين والمقيمين والزُّوار من داخل وخارج المدينة المنورة الذين حرصوا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ وسط أجواء روحانية وإيمانية، وذلك تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما يمكّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.
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