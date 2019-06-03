شكرا لقرائتكم لقطات من زيارة رئيس جمهورية جامبيا للمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 لقطات من زيارة رئيس جمهورية جامبيا للمسجد النبوي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زار فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا أمس الأحد، المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – , وصاحبيّه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي عدد من المسئولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من زيارة رئيس جمهورية جامبيا للمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.