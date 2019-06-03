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المملكة ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يوليو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت شركة أرامكو السعودية يوم أمس الأحد إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يونيو، ليصبح بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.
وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن يونيو، بحسب وكالة “رويترز”.
وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 2.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر يوليو تموز، بانخفاض 30 سنتاً للبرميل عن الشهر السابق.
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