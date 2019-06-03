الكهرباء تُعوض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها، قرّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 بالمائة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019 م.

وكرّرت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها جرّاء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.