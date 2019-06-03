«السجون» تنفي البدء في مشروع «السوار الإلكتروني» كعقوبة بديلة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفت المديرية العامة للسجون البدء في تطبيق مشروع السوار الإلكتروني، كعقوبة بديلة، على ضوء ماتم تداوله أخيراً. نفت المديرية العامة للسجون البدء في تطبيق مشروع السوار الإلكتروني، كعقوبة بديلة، على ضوء ماتم تداوله أخيراً. وأوضحت عبر حسابها في «تويتر»: إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الإيضاح أنه مازال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية.



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