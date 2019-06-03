شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة معايدة لـ«مراكز الأحياء» في جدة32 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

أعدت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ٣٢ حفلاً للمعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ في عدد من أحياء عروس البحر، يتضمن العديد من الفعاليات التي تظهر الفرحة والبهجة بين الأهالي في هذا العيد المبارك.

وأوضح الأمين العام بالنيابة لجمعية مراكز الأحياء في بجدة محمد بيومي أن هذه الاحتفالات بدعم وموافقة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء الأمير خالد الفيصل وبمتابعة وإشراف من محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة الأمير مشعل بن ماجد، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الخطة السنوية للجمعية، وتهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أهالي الأحياء في عروس البحر.

وذكر بيومي أن الجمعية تعتزم تنظيم ٣٢ حفلة معايدة بتنفيذ مراكزها المنتشرة في أرجاء أحياء جدة بالتعاون مع عدد من المساجد والمولات التجارية، لافتا إلى أن البرامج تتضمن معايدة كبار السن والأيتام والمرضى والجاليات والعمال والمغتربين في كل حي، إلى جانب إقامة مسابقات ترفيهية وألعاب شعبية وحفلات سمر ومسرحيات اجتماعية، وكذا توزيع الهدايا على الأطفال.

وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وكان عدد المستفيدين منها في عام 2018، أكثر من 1.500.000 فرد ومشاركة أكثر من 3.500 متطوع، بواقع تجاوز أكثر من 6.000 فعالية في السنة، من خلال 33 مركز حي منتشرة في جدة؛ 18 رجالياً و15 نسائياً.