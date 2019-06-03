مكة: وفاة امرأة وأبنائها الـ3 في حريق

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) لقيت امرأة وأبناؤها الـ3 حتفهم أمس (الأحد)، إثر حريق اندلع في منزلهم بحي بطحاء قريش جنوب العاصمة المقدسة. لقيت امرأة وأبناؤها الـ3 حتفهم أمس (الأحد)، إثر حريق اندلع في منزلهم بحي بطحاء قريش جنوب العاصمة المقدسة. وتلقى مركز العمليات الموحد بلاغا مفاده وقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، وعند والوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن اشتعال النار في صالة داخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين وملحق، ما صاحب ذلك أدخنة كثيفة جدا، نتج عنها وفاة امرأة وأبنائها الـ3 اختناقا، إذ كانوا نائمين لحظة الحريق، فيما باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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