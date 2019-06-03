شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: «الشؤون الإسلامية» تنشر الدعوة الوسطية السليمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز آل الشيخ أن الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تحقق توجيهات ورؤى وتطلعات القيادة التي تعاهد قادتها على خدمة الإسلام والمسلمين وتحكيم شرع الله والعناية بالدعوة إلى الله ونشر قيم وتعاليم الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين.

جاء ذلك خلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها على هامش الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية أحمد الحازمي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، لمنزل آل الشيخ في مكة المكرمة أمس الأول.

وأثنى المفتي على العمل الدؤوب لكافة قطاعات الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر القيم الإسلامية والدعوة الوسطية السليمة، منوهاً في هذا السياق بدور الدعاة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ونشاطهم الدعوي الملموس، واهتمام الفرع بتحسين المساجد وفرشها وصيانتها على الوجه المطلوب، وفق توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ. واستمع الجميع إلى توجيهات ونصح المفتي التي ارتكزت في مضامينها على أهمية مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون لمنطقة مكة المكرمة.