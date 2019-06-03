شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: انهيار «شدة معدنية» بنفق يصيب 19 شخصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكدت أمانة تبوك، انهيار الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة في نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله. وبينت الأمانة، أنه أثناء تنفيذ المقاول أعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة، ما تسبب في إصابة 19 شخصاً من العمالة والجهاز الفني.

وأضافت «تم نقل 9 حالات قبل وصول فرق الدفاع المدني و10 حالات نقلت بواسطة فرق الدفاع المدني، والإصابات تنوعت ما بين طفيفة ومتوسطة، فيما تمت مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة وتشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات».