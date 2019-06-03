شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد جائزة مسابقة القرآن الدولية بنواكشوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نواكشوط)

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب باسل بلال نور ولي، من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال رمضان الجاري، بمشاركة وفود دول شملت إضافة إلى موريتانيا، المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي.

وسلم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، جائزة المركز الأول في المسابقة لمرشح وزارة الشؤون الإسلامية الطالب «باسل ولي» الذي تميز بجودة الحفظ وحسن التلاوة والتجويد، مما أهله لتمثيل المملكة في هذه المسابقة الدولية والفوز بجدارة في ختامها ونيل جائزة رئيس الجمهورية الموريتانية والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.

فيما هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على هذا النجاح والتميز، والتتويج المستحق، مؤكداً أن الوزارة دأبت على العناية والرعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تخريج جيل متألق في العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتجويداً.