شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم جدة».. 150 فعالية عالمية تنطلق السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

كشفت اللجنة المنظمة لـ«موسم جدة»، رسمياً، عن تفاصيل الموسم الأول من نوعه، الذي ستشهده عروس البحر الأحمر في الفترة من 5 شوال حتى 15 من ذي القعدة القادمين، في 5 وجهات رئيسية داخل المدينة وأخرى حولها، إذ ستنظم أكثر من 150 فعالية ومناسبة مميزة العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة.

وقال المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة خلال مؤتمر صحفي أمس (الأحد): «اعتباراً من 5 شوال سيعيش أهالي جدة وزوارها على مدى 41 يوما أجواء غير مسبوقة وتجربة استثنائية لم تشهدها عروس البحر الأحمر من خلال أجندة حافلة بمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية الموجهة لكل الفئات العمرية، التي ستروق لكل أذواق الزوار، وستلبي تطلعاتهم، بكوادر وطنية، وبأسعار مدعومة من قبل الدولة».

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وأضاف «خلال موسم جدة، ستستضيف منطقة جدة التاريخية، وحي الحمرا، والواجهة البحرية، وأبحر، ومدينة الملك عبدالله الرياضية، كوكبة من الشخصيات العربية والعالمية، وستقام عددٌ من البطولات والمهرجانات الدولية، إذ تحتضن منطقة جدة التاريخية ورشاً ومعارض إبداعية للحرف التقليدية والفنون الحجازية، وفي الواجهة البحرية، ستحضر كوكبة من المطاعم الشهيرة عالمياً التي لا نراها عادة في جدة، بالإضافة إلى مهرجانات عالمية ستعيد تعريف التسوق والتنزه على ساحل البحر الأحمر، كما ستكون هناك عروض للشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال، ستصاحبها ورش فنية تم تخصيصها لهم».

ولفت أبوزنادة إلى أن كورنيش جدة الأوسط سيتحول إلى واجهة مضيئة ذات طابع بحري يوفر للزوار الأنشطة الترفيهية: مثل: المسرح في البحر، والمعالم السياحية الفنية والأخرى التفاعلية، كما سيقام عددٌ من المسرحيات العربية والعروض العالمية الأخرى. وفي أبحر، ستتنشر المطاعم المميزة بأسلوبٍ جديد، والسيرك المثير بطريقة معاصرة أكثر تشويقاً، كما ستقام عروض فلكلورية وفنية متنوعة، إلى جانب بطولة صيد الأسماك والكثير من الخيارات البحرية المسلية، التي ستكون متاحة للزوار من الرحلات بالغواصات المائية، والدبابات المائية، والإبحار في البحر الأحمر.

وتابع «أما في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فسيقام أسبوع الملاكمة، الذي سيشهد نزالاً خاصاً للبطل المسلم أمير خان، بحضور ومشاركة نجم سلسلة أفلام (روكي) سيلفستر ستالون، كما سيقام حفلٌ للفرقة الموسيقية الكورية (سوبر جونيور) الشهيرة عالمياً، في حين سيختتم موسم جدة بمهرجان (إم تي في) الموسيقي بمشاركة مجموعة من النجوم العالميين.