شكرا لقرائتكم خبر عن القويعية ترتدي حلة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القويعية)

أنهت بلدية محافظة القويعية استعداداتها كافة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتنفيذ ومتابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل كما زينت أعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية، إلى جانب تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد.

وشكلت البلدية فرق عمل لنظافة مصليات الأعياد وتهيئتها لأداء صلاة العيد وتكثيف أعمال النظافة والصيانة ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس.

كما أنهت البلدية تجهيز مقر حفل العيد والذي سيشهد احتفالية كبيرة بعيد الفطر المبارك على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الترفيه والسياحة تبدأ بالحفل الرسمي الذي سيقام مساء يوم العيد على شرف محافظ القويعية وتنتهي ثالث أيام العيد.

ويشهد الاحتفال الرسمي برامج وفعاليات من أميزها أوبرت «عيد القويعية» وكذلك العرضة السعودية واللون السامري وسيشهد الحفل مشاركة الجالية اليمنية بفولكلور شعبي كما تم ولأول مرة تخصيص جزء من مسرح الحفل الرسمي للحضور النسائي أما في اليومين الثاني والثالث من العيد فقد خصصت برامجه وفعالياته للعائلة.