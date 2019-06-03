شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي عن وادي الفرع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات أهالي محافظة وادي الفرع جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر الذي ينطلق بشعار «العيد يجمعنا»، بدعم محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة. أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات أهالي محافظة وادي الفرع جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر الذي ينطلق بشعار «العيد يجمعنا»، بدعم محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وحضور مديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة. وذكرت اللجنة المنظمة أن فعاليات العيد لهذا العام بمدخل قرية الفقير الرئيسي ستكون مساء ثاني أيام العيد في احتفال كبير يجمع أهالي وأبناء المحافظة، وتتخلل الحفل فقرات يحكي بعضها تاريخ محافظة وادي الفرع عبر فيلم وثائقي وكذلك العديد من الفنون الشعبية والألعاب النارية.



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