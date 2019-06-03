شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القريات توجه الدعوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجهت بلدية محافظة القريات دعوتها للأهالي والشباب لحضور فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك لعام 1440 التي تنطلق بشعار «عيدنا فرحة» والمقام بحديقتي حي الغزالي، وحديقة الصناعية ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 5:30 مساءً وحتى 11:00 مساء.

وأوضح المهندس سميحان الشمري رئيس بلدية محافظة القريات والمشرف العام على المهرجان أن البلدية تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير أنشطة ترفيهية واجتماعية وثقافية لمشاركة الأهالي فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

وأكد الشمري أن حفلة مهرجان العيد لهذا العام غني بالفعاليات والبرامج الترفيهية والاجتماعية التي تشمل برامج الأطفال والألعاب والمسرح والفنون الثقافية والشعرية والأسر المنتجة والمسابقات والهدايا وغيرها من النشاطات التي صممت لتتناسب مع كافة أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة.