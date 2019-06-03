شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرقعة» و«براعم نت» في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تطلق أمانة منطقة الرياض في مركز الملك سلمان الاجتماعي العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة للمرأة والطفل احتفاء بالعيد.

ويستضيف المركز خلال أيام العيد الثلاثة المهرجان النسائي والمسرحية النسائية الكوميدية «المصرقعة»، ومسرحية الأطفال «براعم نت»، إلى جانب فعاليات الرسم على الوجه، والرسم الحر والتلوين، ونقش الحناء، والمشغولات اليدوية.

وتشهد فعاليات موسم العيد في مركز الملك سلمان مشاركة عدد من الجمعيات الإنسانية التي ستعرّف الزوار بخدماتها وأنشطتها المجتمعية، إضافة إلى مشاركة سفارات دبلوماسية بعروض فلكلورية مستوحاة من بلدانها، وذلك من الساعة 5:30 مساء وحتى 11 ليلاً.

وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية المشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: «حرصت الأمانة على توفير فعاليات موجهة للمرأة والطفل تراعي جانب الخصوصية، لذا تنظم الأمانة في مركز الملك سلمان الاجتماعي هذا التنوع في الفعاليات تلبية لرغبة مختلف شرائح المجتمع وبأجواء احتفالية تنسجم مع موسم العيد».