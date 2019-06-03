شكرا لقرائتكم خبر عن «عين دار» تجهز الحدائق والساحات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكملت بلدية عين دار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين المداخل وتجهيز الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والساحات والميادين.

وأوضح رئيس بلدية عين دار المهندس بادي القحطاني، أن البلدية قامت بتجهيز وصيانة المسطحات الخضراء والألعاب الخاصة بالأطفال في عين دار لاستقبال الزوار والمتنزهين، مضيفاً أنه تم وضع اللوحات الخاصة بالمعايدة ولجميع المواطنين والمقيمين والزوار.

وبين المهندس القحطاني، أن البلدية كثفت أعمال المتابعة على محطات الوقود والمحلات الخاصة بعرض اللحوم، والمطابخ والمطاعم، والحرص على نظافتها وتوفير الاشتراطات الصحية الخاصة بها والعاملين فيها، إضافة إلى تكثيف الرقابة على محلات الحلاقة وجاهزيتها وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها من أدوات نظيفة ومعقمة، وتنفيذ الزيارات الميدانية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.