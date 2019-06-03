شكرا لقرائتكم خبر عن شعر وعروض ترفيهية في الحسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

يتضمن حفل عيد الحسو في المدينة المنورة التي تنظمه البلدية فعاليات متنوعة تنطلق في أول أيام العيد، وتشتمل على مسابقات تفاعلية ترفهية وبرامج ذات طابع اجتماعي، ابتهاجاً بهذه المناسبة، إضافة الى فعاليات إنشادية وألعاب هوائية وعروض مسرحية للأطفال بمقر حديقة الحسو.

وتُقدم العرضة السعودية وعروض وطنية وأوبريت إنشادي ومحاورة شعرية يحييها الشعراء تركي الميزاني، فواز العزيزي، محمد العازمي، معتق العياضي، إضافة إلى أمسيات شعرية يشارك فيها عدد من أبرز نجوم الشعر الشعبي وذلك بديوانية بلدية الحسو.

ودعت البلدية الأهالي والزوار لحفل المعايدة والفعاليات التي وصفتها بأنها تسهم في تعميق الحس الوطني وتجمع أبناء المنطقة على التفاعل الحضاري والتجاوب الإنساني مع مثل هذه المناسبات التي تنسجم مع توجهات البلدية في مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه الاحتفالات في بيئة آمنة ووسط حفاوة الكبار والصغار.

في حين أوضح رئيس بلدية الحسو المهندس حسن بن موسى العنزي بأن الفعاليات التي ستقام خلال العيد فعاليات متنوعة تواكب جميع شرائح المجتمع، مضيفاً أن البلدية كثفت جهودها في تجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية، كما خصصت البلدية فريقًا لمتابعة نظافة الأحياء والطرق والشوارع والميادين في الحسو والقرى التابع له.