شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح للأطفال في النعيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تكثف بلدية محافظة النعيرية أعمالها البلدية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ, حيث تم التجهيز لإقامة فعاليات (موسم العيد)، والتي ستقام ثاني أيام العيد ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، بمقر مهرجان ربيع النعيرية السنوي بمدخل المحافظة الشرقي على طريق الدمام /‏ حفر الباطن، وسيتم خلالها تقديم حزمة من الفعاليات المتنوعة للأهالي والزائرين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن اللجان المخصصة للفعاليات شرعت منذ وقت مبكر في العمل على تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك، وتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للأهالي والزوار.

وبين أن احتفالات العيد سوف تنطلق ثاني أيام العيد ويتخللها فعاليات متنوعة ومسرح للطفل ومسابقات عائلية وفرقة ترفيهية ومسابقات للأطفال، كما أنه تم تخصيص ركن للأسر المنتجة المشاركة بالاحتفال.