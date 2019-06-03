شكرا لقرائتكم خبر عن 29 جامعا ومصلى في الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه 29 جامعا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440، بواقع 17 جامعا و7 مصليات في قرى وهجر المحافظة، إضافة إلى مصلى العيد بالمحافظة الذي سيؤم المصلين به الشيخ عبدالجليل الفقيه، وجامع الأمير فهد بن سلطان ويؤم المصلين به الشيخ عيد الحويطي، وجامع بديوي ويؤم به الشيخ محمد مطلق، وجامع السنيور ويؤم به الشيخ حمود رفادة، والجامع الحديث (القاضي) الذي سيؤم به المصلين الشيخ الدكتور محمد الحكمي، حيث جهزت الإدارة أماكن إقامة الصلاة بتوفير جميع ما تحتاجه هذه المصليات من فرش وأجهزة صوت وملحقاتها.

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه 29 جامعا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440، بواقع 17 جامعا و7 مصليات في قرى وهجر المحافظة، إضافة إلى مصلى العيد بالمحافظة الذي سيؤم المصلين به الشيخ عبدالجليل الفقيه، وجامع الأمير فهد بن سلطان ويؤم المصلين به الشيخ عيد الحويطي، وجامع بديوي ويؤم به الشيخ محمد مطلق، وجامع السنيور ويؤم به الشيخ حمود رفادة، والجامع الحديث (القاضي) الذي سيؤم به المصلين الشيخ الدكتور محمد الحكمي، حيث جهزت الإدارة أماكن إقامة الصلاة بتوفير جميع ما تحتاجه هذه المصليات من فرش وأجهزة صوت وملحقاتها.

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