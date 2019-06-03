شكرا لقرائتكم خبر عن ..استعدادا لفرحة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت مدن المملكة وقراها الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وارتدت حلة جديدة، بتنظيف وتأهيل المتنزهات والحدائق العامة ومرافق الترفيه المختلفة، وحرصت كل مدينة على الخروج ببرامج جديدة واستثنائية بعيدة عن التقليدية للاحتفال بالعيد، وإدراج الفلكلور الشعبي وفنون الشعوب والجاليات، للخروج بفعاليات متميزة تستقطب المواطن والمقيم، وأنجزت البلديات والجهات المختصة تحضيراتها ليخرج عيد عام 1440 مختلفا وجاذبا، ليسهم في دعم السياحة الداخلية التي باتت تحظى باهتمام كبير من الدولة.



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