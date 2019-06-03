شكرا لقرائتكم خبر عن بشرتي وحرارة الشمس في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) • عملي يتطلب التواجد الميداني لساعات طويلة في النهار، ولاحظت في رمضان أن بشرتي بدأت تحترق وتميل للاسمرار، فما الحل؟ Advertisements محمود حسن (جدة) •• بما أن عملك ميداني وأصبت باحتراق البشرة التدريجي فأنت بالتأكيد تتعرض للأجواء الساخنة وأشعة الشمس المباشرة التي جعلت بشرتك تحترق وتميل للاسمرار، إذ تنقسم الحروق الجلدية لدرجتين؛ الأولى تصيب الطبقات الخارجية من البشرة وتظهر علامات حروق الشمس بعد فترة من التعرض للشمس، والثانية تصيب طبقات الجلد العميقة والنهايات العصبية وغالبا ما يكون مؤلما أكثر ويحتاج لوقت أطول للشفاء، ويتميز باحمرار البشرة والتورم وظهور بعض التقرحات، فالحل الوحيد لحالتك مراجعة طبيب الجلدية للتشخيص وأخذ العلاجات والمراهم اللازمة لمواجهة الاحتراق والاسمرار الذي بدأ يظهر في بشرتك، وخير نصيحة للعاملين في الميدان استخدام كريم واق من الشمس وهو متوفر في جميع الصيدليات لحماية البشرة من السواد والندبات والاحتراق الذي يظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس القوية. د. هيثم محمود شاولي – طبيب جلدية



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