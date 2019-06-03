اخبار السعوديه

بشرتي وحرارة الشمس في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرتي وحرارة الشمس في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

عملي يتطلب التواجد الميداني لساعات طويلة في النهار، ولاحظت في رمضان أن بشرتي بدأت تحترق وتميل للاسمرار، فما الحل؟

Advertisements

محمود حسن (جدة)

••

بما أن عملك ميداني وأصبت باحتراق البشرة التدريجي فأنت بالتأكيد تتعرض للأجواء الساخنة وأشعة الشمس المباشرة التي جعلت بشرتك تحترق وتميل للاسمرار، إذ تنقسم الحروق الجلدية لدرجتين؛ الأولى تصيب الطبقات الخارجية من البشرة وتظهر علامات حروق الشمس بعد فترة من التعرض للشمس، والثانية تصيب طبقات الجلد العميقة والنهايات العصبية وغالبا ما يكون مؤلما أكثر ويحتاج لوقت أطول للشفاء، ويتميز باحمرار البشرة والتورم وظهور بعض التقرحات، فالحل الوحيد لحالتك مراجعة طبيب الجلدية للتشخيص وأخذ العلاجات والمراهم اللازمة لمواجهة الاحتراق والاسمرار الذي بدأ يظهر في بشرتك، وخير نصيحة للعاملين في الميدان استخدام كريم واق من الشمس وهو متوفر في جميع الصيدليات لحماية البشرة من السواد والندبات والاحتراق الذي يظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس القوية.

د. هيثم محمود شاولي – طبيب جلدية


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرتي وحرارة الشمس في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا