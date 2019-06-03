موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1440 هو التساؤل الأبرز من جميع سكان المملكة مع قرب انتهاء شهر رمضان وحلول شهر شوال وعيد الفطر المبارك، فالجميع من مختلف الفئات العمرية في حالة اشتياق إلى مظاهر الفرحة والبهجة التي تملأ الشوارع ومدن المملكة العربية السعودية مع حلول العيد، بداية من صلاة العيد ومظاهر الاحتفال التي تنتشر في الساحات والمساجد، حيث يحرص جميع المسلمين على الخروج لصلاة العيد والاحتفال بجميع مظاهر الفرحة المعتادة في مثل هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعًا.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1440

ونظرًا لورود الكثير من التساؤلات إلينا من سكان المملكة العربية السعودية عن موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المدن هذا العام، والذي سوف نقدمه لجميع متابعينا خلال السطور القادمة الوقت المحدد حتى نوفر على جميع المتابعين من المحافظة جهد وعناء البحث للوصول إلى الموعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً وأن صلاة العيد من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم العيد والتي يحرص جميع المسلمين على الخروج لأدائها بشكل مستمر، فهي سنة مؤكدة أمرنا نبينا الكريم بأدائها.

توقيت صلاة العيد في السعودية

وعلى الرغم من عدم وجود أي جزم حتى الآن عن موعد بداية شهر شوال والذي يوافق أول أيام العيد، إلا أن جميع مدن المملكة العربية السعودية قد بدأت في الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440، حيث بدأت المساجد والساحات تتجهز لاستقبال جميع المصلين في هذا اليوم العظيم، كما بدأت الأسر في إعداد الكحك والبسكويت ومستلزمات العيد من أغذية وملابس، علمًا بأن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية عبر الرابط أعلاه.