، "السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية ،

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قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.
"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-03
قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:20 AM
بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو 2019م
قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.
، "السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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