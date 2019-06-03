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نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا.
وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.
مصادر "الخليج 365" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرينهادي العصيمي الخليج 365 2019-06-03
نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا.
وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:15 AM
المتداول فرضية لـ"مدني" العاصمة المقدسة نُفذِّت في موسم حج عام 1438هـ
نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا.
وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ.
، مصادر "الخليج 365" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
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