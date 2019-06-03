محمد بن مسعود - الدمام - المتداول فرضية لـ"مدني" العاصمة المقدسة نُفذِّت في موسم حج عام 1438هـ نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا. وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ. مصادر "الخليج 365" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين هادي العصيمي الخليج 365 2019-06-03 نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا. وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ. Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 02:15 AM المتداول فرضية لـ"مدني" العاصمة المقدسة نُفذِّت في موسم حج عام 1438هـ المتداول فرضية لـ"مدني" العاصمة المقدسة نُفذِّت في موسم حج عام 1438هـ نفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" حول معلومات متداولة بشكل شائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت انهيار عمارة سكنية بحي المعابدة ووفاة جميع المعتمرين، وتضمن المنشور مقاطع فيديو وصورًا. وكشفت المصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، والحقيقة فرضية نفذها الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بإخلاء سكان عمارة سكنية مأهولة بالسكان في موسم الحج عام 1438هـ. ، مصادر "الخليج 365" تنفي ما أشاعته مواقع التواصل عن انهيار عمارة سكنية مأهولة بالمعتمرين ،

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