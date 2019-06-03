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أكد تطبيق "المطار" تعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا إلى أي جهة أخرى مجانًا أو حتى استرجاع المبلغ في حال كان الحجز غير مسترد.
وقال تطبيق "المطار" وهو منصة لحجوزات السفر والسياحة:"إلى عملائنا في #تطبيق_المطار بناءً على رغبتكم والطلبات المتكررة التي وصلتنا منكم نود إبلاغكم بمبادرتنا لكل الذين حجزوا إلى تركيا ويرغبون بتغيير حجزهم تواصلوا معنا لنقوم بتغيير حجوزاتكم مجانًا إلى أي وجهة أخرى أو حتى استرجاع مبالغ حجزكم".
منصة "المطار" تقدم خدمة تغيير رحلات من حجزوا على تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
أكد تطبيق "المطار" تعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا إلى أي جهة أخرى مجانًا أو حتى استرجاع المبلغ في حال كان الحجز غير مسترد.
وقال تطبيق "المطار" وهو منصة لحجوزات السفر والسياحة:"إلى عملائنا في #تطبيق_المطار بناءً على رغبتكم والطلبات المتكررة التي وصلتنا منكم نود إبلاغكم بمبادرتنا لكل الذين حجزوا إلى تركيا ويرغبون بتغيير حجزهم تواصلوا معنا لنقوم بتغيير حجوزاتكم مجانًا إلى أي وجهة أخرى أو حتى استرجاع مبالغ حجزكم".
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:13 AM
بعد كثرة الطلبات والتعديل مجانًا
أكد تطبيق "المطار" تعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا إلى أي جهة أخرى مجانًا أو حتى استرجاع المبلغ في حال كان الحجز غير مسترد.
وقال تطبيق "المطار" وهو منصة لحجوزات السفر والسياحة:"إلى عملائنا في #تطبيق_المطار بناءً على رغبتكم والطلبات المتكررة التي وصلتنا منكم نود إبلاغكم بمبادرتنا لكل الذين حجزوا إلى تركيا ويرغبون بتغيير حجزهم تواصلوا معنا لنقوم بتغيير حجوزاتكم مجانًا إلى أي وجهة أخرى أو حتى استرجاع مبالغ حجزكم".
، منصة "المطار" تقدم خدمة تغيير رحلات من حجزوا على تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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